F1, Αυστρία: O Νόρις πήρε την pole με τη McLaren

Οι κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix Αυστρίας, τον 11ο γύρο του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Fomula 1, εξελίχθηκαν μόνο εν μέρει όπως αναμενόταν. Η pole position πήγε με μεγάλη διαφορά στα χέρια του Λάντο Νόρις, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος οδηγός όλο το 3ήμερο, αλλά η McLaren δεν «κλείδωσε» την πρώτη σειρά. Η «αιτία» ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari, ο οποίος έκανε το 2ο χρόνο και θα βρεθεί στην πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Ο Όσκαρ Πιάστρι δεν κατάφερε αυτήν τη φορά να περάσει τον ομόσταβλό του αλλά θα βρίσκεται στη 3η θέση της εκκίνησης, για να διεκδικήσει από εκεί τη νίκη. Δίπλα του στην εκκίνηση θα έχει τον Λούις Χάμιλτον, που ήταν 4ος, μπροστά από Ράσελ και Λόσον. Απογοήτευση για τον Μαξ Φερστάπεν στον εντός έδρας αγώνα της Red Bull, στον οποίο θα εκκινήσει από την 7η θέση.

