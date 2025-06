Extel: Κορυφαίος CEO σε Ελλάδα και Emerging ΕΜΕΑ ο Βασίλης Ψάλτης της Alpha Bank

Ως ο κορυφαίος τραπεζικός οργανισμός στην Ελλάδα αναδεικνύεται η Alpha Bank για μία ακόμη χρονιά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διεθνούς ψηφοφορίας που διενήργησε ο διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός Extel, με τη συμμετοχή 462 αναλυτών, επενδυτών και portfolio managers από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η τράπεζα, η Διοίκησή της καθώς και οι ομάδες IR και ESG διακρίθηκαν σε συνολικά 8 κατηγορίες ενώ η Αlpha Bank συγκέντρωσε την υψηλότερη σταθμισμένη βαθμολογία μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων της περιοχής Emerging ΕΜΕΑ.

Κορυφαίος CEO ο Βασίλης Ψάλτης

Ο CEO του Ομίλου Αlpha Bank αναγνωρίστηκε ως καλύτερος CEO στην Ελλάδα αλλά και στην Emerging EMEA, διάκριση που συνιστά αναγνώριση του οράματος και της στρατηγικής για την ανάπτυξη της Τράπεζας, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από σειρά στρατηγικών κινήσεων και εξαγορών αλλά και την επίτευξη των ιστορικά, ισχυρότερων, οικονομικών αποτελεσμάτων το Α’ τρίμηνο του 2025.

Σε δήλωσή του, ο κ. Ψάλτης σημειώνει: «Οι κορυφαίες διακρίσεις από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό, ειδικά όταν αυτές βασίζονται στην ψηφοφορία επενδυτών και αναλυτών από όλο τον κόσμο, μάς κάνουν διπλά υπερήφανους καθώς αποτελούν το επιστέγασμα της διαρκώς ανοδικής πορείας της Αlpha Bank. Στην πράξη είναι μία ακόμη επιβεβαίωση πως η στρατηγική μας έχει αγκαλιαστεί από τους επενδυτές και συνεχίζει να δημιουργεί σημαντική αξία στους μετόχους μας».

Πρωτιές για την ομάδα IR

Ο Investor Relations Director του Ομίλου, Ιάσων Κεπαπτσόγλου αναδείχθηκε ο κορυφαίος IR Professional για την αποτελεσματικότητά του στην επικοινωνία με την επενδυτική κοινότητα καθώς και τη διαφάνεια και την ποιότητα των πληροφορίων τις οποίες μοιράζεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνολικά η επιχειρησιακή περιοχή του IR αναδείχθηκε πρώτη σε τέσσερις κατηγορίες:

– Best IR team

– Investor Relations Manager

– Best IR event

– Best IR program