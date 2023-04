Εξερράγη το Starship της SpaceX λίγο μετά την δοκιμαστική του εκτόξευση!

Το Starship, διαστημικός πύραυλος της εταιρείας SpaceX του Έλον Μασκ, εξερράγη λίγο μετά την δοκιμαστική του εκτόξευση.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η πρώτη μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση εκτοξεύτηκε με επιτυχία και κατέληξε σε έκρηξη σχεδόν 4 λεπτά μετά την απογείωση.

Τα συντρίμμια του σκάφους κατέπεσαν μαζί με τον πύραυλο στον Ατλαντικό. Η προηγούμενη απόπειρα εκτόξευσης του Starship έγινε την Δευτέρα του Πάσχα (18/4), ωστόσο αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή λόγω ενός τεχνικού προβλήματος. Η εταιρεία και ο Έλον Μασκ δήλωσαν ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί εκ νέου προσπάθεια εκτόξευσης εντός 48 ώρων, η οποία τελικά έγινε σήμερα στη Μπόκα Τσίκα στο Τέξας.

Και ενώ αρχικά ήταν εντυπωσιακή εικόνα, ο τεράστιος πύραυλος να κατευθύνεται προς τον ουρανό και τους 33 κινητήρες του να βγάζουν πυκνούς καπνούς, καθώς ωθούσαν αργά προς τα πάνω το Starship, ωστόσο λίγο αργότερα τμήμα του πυραύλου εξερράγη.

