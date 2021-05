Εξελίξεις στη χειρουργική των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης

Διεθνές, ανοιχτό, διαδικτυακό ιατρικό συνέδριο

Διεθνές, ανοιχτό, online ιατρικό συνέδριο με θέμα: «Εξελίξεις στη χειρουργική των παραμορφώσεων της σπονδυλικής διοργανώνουν ο Διευθυντής της Κλινικής Σπονδυλικής Στήλης του Metropolitan Hospital, Επ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής Μάριος Λυκίσσας και το Metropolitan Hospital σε συνεργασία με τις δομές: Hospital for Special Surgery (New York, USA), Cincinnati Children’s Hospital Medical Center (Ohio, USA), University of Miami-Miller School of Medicine (Miami, USA), Balgrist University Hospital (Switzerland), Hadassah University Hospital (Jerusalem), Dokkyo University (Japan), την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας και την Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης του Ισραήλ.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Σάββατο 29 Μαΐου από 15:00 μέχρι 18:00, ώρα Ελλάδος. Συντονιστής του Συνεδρίου θα είναι ο κ. Μάριος Λυκίσσας ο οποίος θα πραγματοποιήσει και ανακοίνωση με θέμα: «Η πλοήγηση στη χειρουργική των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης», ενώ θα συμμετάσχουν με ανακοινώσεις οι (κατά σειρά παρουσίασης):

Alvin Crawford MD, FACS, Professor Emeritus of Orthopaedic Surgery, University of Cincinnati School of Medicine, Ohio, USA

Haruki Ueda MD, Assistant Professor, Department of Orthopaedic Surgery, Dokkyo Medical University School of Medicine, Tochigi, Japan

Viral Jain, MD, Assοciate Professor of Orthopaedic Surgery, Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, Cincinnati, Ohio, USA

Mazda Farshad, MD, MPH, Professor of Orthopaedic Surgery, Chief, Department of Spine Surgery, Balgrist Hospital, Zurich, Switzerland

Josh Schroeder, MD, Attending Spine Surgeon, Department of Orthopaedic Surgery, Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel

Peter Sturm, MD, MBA, Professor of Orthopaedic Surgery, Director, Crawford Spine Center, Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, Cincinnati, Ohio, USA

Motasem Al Maaieh, MD, Associate Professor of Orthopaedic Surgery, Director of Spine Surgery, University of Miami, Miller School of Medicine, Miami, Florida, USA

Federico Girardi, MD, Professor of Orthopaedic Surgery, Hospital for SpeciaL Surgery, Weill Cornell Medical College, New York, USA

Andrew Sama, MD, Associate Professor of Orthopaedic Surgery, Co-Chief, Department of Spine Surgery, Hospital for Special Surgery, Weill Cornell Medical College, New York, USA

Γεώργιος Σάπκας, MD, Επίτιμος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόκειται για ένα συνέδριο κεφαλαιώδους σημασίας, καθώς οι περισσότερες ανακοινώσεις αφορούν την σκολίωση, τη συνηθέστερη παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, το οποίο προκειμένου να είναι προσιτό σε όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους έχει οργανωθεί με τρόπο που θα επιτρέψει την άνετη παρακολούθηση και τη συμμετοχή από ασφαλές και οικείο περιβάλλον για κάθε ιατρό.

Το διαδικτυακό συνέδριο εντάσσεται στο εκπαιδευτικό έργο της Ελληνικής Εταιρείας Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.), τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης του Ισραήλ και πραγματοποιείται με τη στήριξη της HEAL Academy του Ομίλου HHG.

Για να δείτε το πρόγραμμα του webinar πατήστε εδώ.

Για το πλήρες πρόγραμμα και δηλώσεις συμμετοχής/παρακολούθησης ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://event.webinarjam.com/register/178/4vpxnuz0