Έξαλλος ο Τραμπ με το πορτρέτο του στο Καπιτώλιο του Κολοράντο: Ζήτησε να το βγάλουν αμέσως

Την έντονη ενόχλησή του για το επίσημο πορτρέτο του στο Καπιτώλιο της Πολιτείας του Κολοράντο εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς το ως «το χειρότερο» που έχει δει ποτέ.

Nobody likes a bad picture or painting of themselves, but the one in Colorado, in the State Capitol, put up by the Governor, along with all other Presidents, was purposefully distorted to a level that even I, perhaps, have never seen before. The artist also did President Obama,… pic.twitter.com/NIUxU4Ybu8