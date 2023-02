Ευρωπαϊκή Ένωση: Χαιρετίζει τις «σημαντικές προσπάθειες» της Ουκρανίας για την ένταξή της στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε σήμερα τις «σημαντικές προσπάθειες» που καταβάλλει η Ουκρανία στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς της για ένταξη στην ΕΕ, χωρίς ωστόσο να ανακοινώνει χρονοδιάγραμμα ενώ το Κίεβο θα ήθελε την επίσπευση της διαδικασίας.

«Η ΕΕ αναγνώρισε τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε η Ουκρανία τους τελευταίους μήνες προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που αποτελούν τη βάση του καθεστώτος της υποψήφιας για ένταξη χώρας» ανέφεραν σε ανακοίνωση ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έπειτα από τη συνάντηση που είχαν στο Κίεβο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι η ΕΕ θέλει να βρει έναν τρόπο να χρησιμοποιήσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευθεί προκειμένου να χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ένα μέτρο που ζητεί το Κίεβο αλλά είνα περίπλοκο νομικά για να εφαρμοστεί.

«Η ΕΕ θα εντείνει (…) τις προσπάθειές της ώστε να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας προκειμένου να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και για σκοπούς επανορθώσεων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο», αναφέρεται στο κείμενο.

The European Union will support you in every way we can.

For as long as it takes.

We are family. @ZelenskyyUa #EUUkraine pic.twitter.com/9doMfXHQ73

