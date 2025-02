Ευρωμεσογειακό για Σαντορίνη: Καταγραφή δονήσεων υποδεικνύουν πιθανή ηφαιστειακή διέγερση

Για αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Σαντορίνης, η οποία παρατηρείται ξεκάθαρα και από τους τοπικούς σεισμογράφους, κάνει λόγο το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο.

-Seismic Activity and Public Reactions in the Santorini-Amorgos Region (via LastQuake) Dynamic map of seismic activity and public response in the Santorini-Amorgos region from 27 January to 12 February. Showing LastQuake app sessions in white (+400k), felt reports from light… pic.twitter.com/pKt9hctQ7s

«Επιβεβαιώνεται. Υπάρχει λίγο πολύ συνεχής δόνηση στην περιοχή της Σαντορίνης. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να διακριβωθεί κάτι (είναι νύχτα) αλλά ότι ακούγεται κάποιος θόρυβος. Δεν ξέρουμε με βεβαιότητα τι συμβαίνει», αναφέρει το Ευρωμεσογειακό σε ανάρτησή του.

Αν και δεν παρατηρούνται προς το παρόν ορατές αλλαγές, ορισμένοι κάτοικοι αναφέρουν ασυνήθιστους θορύβους από το υπέδαφος, τονίζει επίσης. Οι ειδικοί εικάζουν ότι θα μπορούσε να είναι η κίνηση μάγματος στο υπέδαφος, αλλά το φαινόμενο εξακολουθεί να μελετάται.

«Τα τελευταία 40 λεπτά παρατηρήθηκε σημαντική αλλαγή στο σεισμικό μοτίβο στους σταθμούς της περιοχής. Οι σταθμοί THERA (Σαντορίνη) και APE (Απείραθος) παρουσιάζουν μια σταθερή αύξηση του σεισμικού πλάτους, το οποίο είναι πλέον συνεχές» αναφέρει ο γεωφυσικός και σεισμολόγος, Luis Donoso.

«Αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να γίνουν ενδελεχείς έλεγχοι όλων των κατασκευών» τόνισε ο καθηγητής Κ. Συνολάκης στο πλαίσιο ενημέρωσης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, για τα σενάρια που σχετίζονται με τη τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Σαντορίνης. Οι έλεγχοι δεν πρέπει να γίνουν μόνο στη Σαντορίνη, αλλά και στα γειτονικά νησιά, γιατί άμα γίνει ένα σεισμός δεν ξέρουμε πού θα είναι οι μεγαλύτερες επιταχύνσεις είπε ο κ. Συνολάκης, σχολιάζοντας αναφορές για μεγάλη οικιστική πυκνότητα και οικοδομικές παρανομίες στη Σαντορίνη.

