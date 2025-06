Εβραίος εξτρεμιστής σταύρωσε Χριστιανό ιερέα – Σχεδίαζε να δολοφονήσει άλλους δεκατέσσερις στις ΗΠΑ

Ένας Εβραίος εξτρεμιστής φέρεται ότι δολοφόνησε και σταύρωσε έναν Χριστιανό ιερέα στην Αριζόνα των ΗΠΑ, στο πλαίσιο «τελετουργικής αποστολής» την οποία αποκαλούσε «Επιχείρηση Πρώτη Εντολή». Ομολόγησε πως σχεδίαζε να δολοφονήσει άλλους 14 Χριστιανούς ιερείς σε 10 διαφορετικές πολιτείες των ΗΠΑ.

A 51-year-old man with a Hebrew neck tattoo was arrested after crucifying a Christian pastor in Arizona and placing a crown of thorns on his head.



Adam Christopher Sheafe admitted to planning the ritualistic killing of 14 Christian leaders across 10 states.



