Eurovision 2022 – Τελικός: οι 25 χώρες που διαγωνίζονται

Συμπληρώθηκαν οι χώρες που θα λάβουν μέρος στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2022 το βράδυ του Σαββάτου. Όπως κάθε χρόνο, δέκα είναι οι χώρες που παίρνουν το εισιτήριο από κάθε έναν από τους δυο ημιτελικούς για να διαγωνιστούν στον τελικό.

Η Ελλάδα, μαζί με άλλες 9 χώρες, πέρασαν από τον πρώτο ημιτελικό της Τρίτης.

Ακόμη 10 χώρες, μέσα στις οποίες δυστυχώς δεν είναι η Κύπρος, προκρίθηκαν από τον δεύτερο ημιτελικό της Πέμπτης.

We have our 25 #Eurovision Grand Finalists!

🇦🇲🇦🇺🇦🇿🇧🇪🇨🇿🇪🇪🇫🇮🇫🇷🇩🇪🇬🇷🇮🇸🇮🇹🇱🇹🇲🇩🇳🇱🇳🇴🇵🇱🇵🇹🇷🇴🇷🇸🇪🇸🇸🇪🇨🇭🇺🇦🇬🇧

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022