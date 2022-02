Euroferry Olympia: Ολονύκτιο θρίλερ για την ανεύρεση των αγνοούμενων

Το πλοίο εξακολουθεί να φλέγεται

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία, οι πυροσβέστες και οι άνδρες του λιμενικού για τους αγνοούμενους από την φωτιά στο πλοίο Euroferry Olympia. Όπως διευκρινίστηκε από το Λιμενικό νωρίτερα, από τους δύο επεγκλωβισθέντες αλλοδαπούς επιβαίνοντες ο ένας δεν περιλαμβάνεται στην επίσημη λίστα επιβατών. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων συνεχίζονται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το υπουργείο Ναυτιλίας «από τους δυο απεγκλωβισθέντες αλλοδαπούς επιβαίνοντες, ο ένας δεν περιλαμβάνεται στην επίσημη λίστα επιβατών και οι έρευνες συνεχίζονται για 12 αγνοούμενους και όχι 11».

Tην ίδια ώρα, οι έρευνες στο εσωτερικό του πλοίου «Euroferry Olympia», που συνεχίζει να φλέγεται ανοιχτά της Κέρκυρας, αναμένεται να επαναληφθούν από άνδρες της ΕΜΑΚ, με το πρώτο φως της ημέρας Οι δύο εναέριοι διασώστες και οι άλλοι τέσσερις πυροσβέστες που είχαν ανέβει στο πλοίο, απομακρύνθηκαν, ενώ σύμφωνα με πηγές από το λιμενικό σώμα, τα θερμικά φορτία στο πλοίο είναι ανεβασμένα, και το σκοτάδι μαζί με τους πυκνούς καπνούς, δυσχεραίνει το έργο των διασωστών.

Πάντως οι προσπάθειες κατάσβεσης στο φλεγόμενο πλοίο θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της νύχτας από τρία ρυμουλκά σκάφη με πυροσβεστική δυνατότητα και πυροσβεστικά οχήματα που βρίσκονται πάνω σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο. Αναμένεται επίσης, ένα πλωτό πυροσβεστικό, καθώς και ένα ρυμουλκό με αυξημένη πυροσβεστική δυνατότητα.

Έως τώρα, από την όλη επιχείρηση έχουν διασωθεί 278 άτομα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ένα άτομο το οποίο δεν υπήρχε στην επίσημη λίστα επιβατών, ενώ άλλα 11 φέρονται ως αγνοούμενα, μεταξύ των οποίων και τρεις Έλληνες υπήκοοι.

Το Euroferry Olympia, εξακολουθεί να φλέγεται έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε ενώ έπλεε 30 ναυτικά μίλια βόρεια από την Κέρκυρα, στην περιοχή της Ερεικούσας.

Μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί 278 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι και ένα άτομο το οποίο δεν υπήρχε στην επίσημη λίστα επιβατών, εντούτοις δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τους αγνοούμενους επιβάτες μεταξύ των οποίων τρεις Έλληνες.

Πηγή: https://www.skai.gr/fotia-se-ploio-12-oi-agnoooumenoi-ektos-listas-o-enas-apo-tous-diasothentes

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram