Έτσι πανηγύρισε στο γήπεδο ο Β. Μαρινάκης τον θρίαμβο της Νότιγχαμ επί της Σίτι

Σε ένα ματς που δεν ένιωσε, παρά μόνο μια στιγμή, τον κίνδυνο από τη «φλύαρη» Μάντσεστερ Σίτι, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε με σκορ 1-0 στο κατάμεστο «City Ground» για την 28η αγωνιστική της Premier League, παραμένοντας στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα και στο +4 από τους «πολίτες»!

Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, η κάμερα εστίασε στον ισχυρό άνδρα των γηπεδούχων, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος πανηγύρισε με την ψυχή του αυτό το σπουδαίο και ιστορικό αποτέλεσμα επί της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα, σε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα από τους φίλους της ομάδας!

"FEEL THE FOREST DREAM!"



A monumental day at the City Ground as Nottingham Forest topple Man City to take another step towards the Champions League. pic.twitter.com/F6Ex6Q96U6