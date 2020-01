Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης δεν παίζει το παιχνίδι σωστά

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγο πριν από την αναχώρησή του για την κρίσιμη Διάσκεψη για τη Λιβύη. Οπως υποστήριξε, το ISIS και η Αλ Κάιντα έχουν κερδίσει έδαφος στη χώρα της Βόρειας Αφρικής, ενώ ανέφερε ότι οι επιθέσεις εναντίον της «νόμιμης κυβέρνησης» απειλούν ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου. Στη συνέχεια, επέκρινε για άλλη μία φορά τη διεθνή κοινότητα για την «απάθεια», όπως είπε, που έχει επιδείξει και τόνισε την καλή συνεργασία που έχει με τον πρόεδρο της Λιβύης, Φαγιέζ αλ Σάρατζ.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η Αθήνα είναι δυσαρεστημένη που δεν προσκλήθηκε στις διαπραγματεύσεις στο Βερολίνο. «Εχουμε τρελάνει τους Ελληνες. Η Ελλάδα μπήκε σε μια λογική ρεβανσισμού: “Τι να κάνουμε και με ποιον να συμφωνήσουμε για να πάρουμε γυρίσουμε το παιχνίδι’’Βρήκαν μια φόρμουλα. Κάλεσαν τον Χάφταρ στην Ελλάδα. Ο ίδιος πήγε εκεί, πόζαραν και έκαναν συναντήσεις, αφού δεν είχαν προσκληθεί, στην προσπάθειά τους να δουν πού θα οδηγήσει αυτό» είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, ο Μητσοτάκης δεν παίζει το παιχνίδι σωστά, δεν πραγματοποιεί τα σωστά βήματα.

«Ο Χαφτάρ είναι ανέντιμος» συνέχισε ο Ερντογάν. Οι συνομιλίες του στην Αθήνα είναι χωρίς αντίκρισμα, πρόσθεσε. «Οταν ο Χαφτάρ φτάσει στο Βερολίνο, θα έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε τι έχει να πει και τι θέλει». Αναφορικά με το προσχέδιο του τελικού «ανακοινωθέντος» που διέρρευσε χθες από ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Ερντογάν είπε «Δεν υπάρχει τέτοιο κείμενο. Αν υπήρχε κάτι, θα το ήξερα».

Σε σχέση με τη Διάσκεψη του Βερολίνου, ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε: «Δεν μπορούμε να προβλέψουμε από τώρα τι θα γίνει καθώς πρέπει να δούμε πως θα εξελιχθούν οι συζητήσεις, μετά θα δούμε το αποτέλεσμα και θα το αξιολογήσουμε» ενώ τόνισε «όλες μας οι ενέργειες εναντίον των πραξικοπηματιών και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη είχαν αγνοηθεί.

Φυσικά, προκαλεί τη σκέψη το γεγονός πως η διάσκεψη αυτή πραγματοποιείται εννέα μήνες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών. Πάντα λέγαμε πως η μόνιμη λύση θα επιτευχθεί μέσω πολιτικού διαλόγου. Ενισχύσαμε τη συνεργασία μας με τη Λιβύη με δυο μνημόνια κατανόησης. Η Τουρκία πρέπει πάλι να κάνει όλο το έργο που απαιτείται στο διπλωματικό πεδίο, ώστε να επιτευχθεί ειρήνη στη Λιβύη. με αυτά τα βήματα, διασφαλίζουμε τα δικαιώματά μας στη Μεσόγειο και παίζουμε καθοριστικό ρόλο για την ειρήνη στη Λιβύη».

