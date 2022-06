Ερντογάν-Μπάιντεν: Συνάντηση για κατανάλωση στο εσωτερικό της Τουρκίας

Περίπου μια ώρα κράτησε η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Σύμφωνα με το Reuters, o ηγέτης των ΗΠΑ ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο για τη συμφωνία που κατέληξε με τη Σουηδία και τη Φινλανδία, αίροντας το μπλόκο στην ένταξή τους στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Επιπλέον, ο Μπάιντεν ευχαρίστησε τον Ερντογάν για τις προσπάθειες της Άγκυρας να διασφαλίσει το άνοιγμα διαδρόμου για τα σιτηρά της Ουκρανίας.

Turkish President Erdogan meets US counterpart on sidelines of NATO summit in Madrid pic.twitter.com/VxkMwWRiC7

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 29, 2022