Έρχεται στο Netflix η νέα ταινία του Τομ Χανκς, “News of the World”

Η ολοκαίνουργια ταινία του Τομ Χανκς ακούει στο όνομα, “News of the World” και ύστερα από την προβολή της σε επιλεγμένες χώρες, είναι σειρά να κάνει το ντεμπούτο της στα δικά μας μέρη μέσα από τη «συχνότητα» του Netflix. Πρόκειται για το νέο πόνημα του Πολ Γκρίνγκρας (The Bourne Supremacy, Bourne Ultimatum, Jason Bourne) που συνεργάζεται για άλλη μια φορά με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό και φέρνουν μαζί μια γουέστερν περιπέτεια με τα όλα της.

Η υπόθεση της ταινίας εστιάζει στη ζωή ενός βετεράνου του εμφύλιου πολέμου, όπου σκοπός του είναι να παραδώσει ένα κορίτσι που είχε πάρει ένας ξένος λαός πριν χρόνια, στους θείους της. Η πορεία, όμως, αυτού του ταξιδιού εκτός από τεράστια εμπόδια, κρύβει και πολύ σοβαρούς κινδύνους, καθώς θα πρέπει να επιβιώσουν μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους. Στον ρόλο της μικρής η ταλαντούχα Γερμανίδα Ελένα Ζένγκελ.

Το News of the World προβλήθηκε ήδη σε επιλεγμένα σινεμά και πλέον τη διεθνή διανομή του έχει αναλάβει το Netflix με ημερομηνία πρεμιέρας την 10η Φεβρουαρίου 2021. Παρακάτω έπεται και το επίσημο trailer που μόλις κυκλοφόρησε.

