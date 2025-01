Επίθεση στο Τελ Αβίβ: Η στιγμή που ο Παλαιστίνιος επιτίθεται σε πελάτες εστιατορίου

Βίντεο από τη στιγμή που ο 19χρονος Παλαιστίνιος ορμά σε πολίτες που βρίσκονταν σε εστιατόριο στο Τελ Αβίβ κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Νωρίτερα, η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση σε εμπορικό κέντρο του Τελ Αβίβ το μεσημέρι του Σαββάτου. Το Times of Israel αναφέρει ότι ο δράστης είναι ένας 19χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος έπεσε νεκρός αφού τον πυροβόλησε Ισραηλινός πολίτης που βρισκόταν στο σημείο.

Στο βίντεο διαφαίνεται ο άνδρας να διασχίζει το δρόμο με μια χαρτοσακούλα όπου κρύβει το μαχαίρι που κρατά στο χέρι του και να επιτίθεται σε μια ομάδα ανθρώπων που στέκονταν στο πεζοδρόμιο έξω από το κατάστημα.

Δείτε το βίντεο:

