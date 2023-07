Επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι στο Τελ Αβίβ – Τουλάχιστον 10 τραυματίες

Επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι σημειώθηκε στο Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έως και 10 άνθρωποι, μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός του Ισραήλ Kan.

Υγειονομικός επεσήμανε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει μαχαιρωθεί και ότι ο φερόμενος ως δράστης “εξουδετερώθηκε”.

Αναφορές στο Twitter κάνουν λόγο για παλαιστινιακά αντίποινα για τη σφοδρή επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη.

Scene of ramming and shooting operation in “Tel Aviv”

10 israeli settlers wounded, some in critical condition

This is for Jenin pic.twitter.com/pCfIKbWgmw

— Hussein (@EyesOnSouth) July 4, 2023