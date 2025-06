Επίθεση καμικάζι σε εκκλησία στη Συρία: 22 νεκροί, οι αρχές επιρρίπτουν την ευθύνη στο ISIS

Βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε εκρηκτικά στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Ντουέιλαα της Δαμασκού, στη Συρία, προκαλώντας μεγάλο αριθμό θανάτων.

Οι Αρχές μιλούν για τουλάχιστον 20 νεκρούς και 52 τραυματίες, από τους οποίους πολλοί είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

