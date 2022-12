Επίσκεψη Πρίγκηπα Αλβέρτου B’ του Μονακό στην Αθήνα

Διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποίησε η Αυτού Γαληνότητα Πρίγκηπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό την Πέμπτη 1 και Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 ως Τιμώμενος Καλεσμένος (Guest of Honor) και Κεντρικός Ομιλητής (Keynote Speaker), στο Gala Dinner του 6ου ‘Sustainability Summit for South-east Europe and the Mediterranean” που διοργάνωσε ο Economist και έλαβε χώρα στο Divani Apollon Palace & Thalasso, στην Αθήνα.

Κατά την ομιλία του, με επίκεντρο το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε σε πολλά επίπεδα για την προστασία του περιβάλλοντος: την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, την καλλιέργεια τροφίμων που θα σέβονται το περιβάλλον και ανθρωπότητα με τις διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις, την πράσινη μετάβαση του Τουρισμού με τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις μεταφορές.

Στάθηκε, επιπλέον, στη συζήτηση που ακολούθησε, στο εξαιρετικό παράδειγμα της κυκλικής οικονομίας της Αστυπάλαιας που θα πρέπει να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα αλλά και στην στροφή της Formula 1 στην ηλεκτροκίνηση.

«Κανείς μας δεν θα μπορέσει να σώσει τον κόσμο μόνος του. Και ίσως να μην μπορέσουμε να το κάνουμε ούτε και όλοι μαζί. Συλλογικά, όμως, μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστική αλλαγή σε πολλά πεδία. Σε πεδία που είναι αρκετά σημαντικά ώστε να μεταμορφώσουν το μέλλον μας», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα με το οποίο ο πρίγκιπας Αλβέρτος έκλεισε το διήμερο συνέδριο.

Τον Πρίγκηπα συνόδευσε στο πρόγραμμά του ο Επίτιμος Πρόξενος του Μονακό στην Ελλάδα, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, ενώ το Προξενείο ήταν εκ των υποστηρικτών του συνεδρίου.