Αίτημα για άδεια εμβολίου από την Pfizer

Επίσημο αίτημα για έγκριση του εμβολίου της στην Ομοσπονδιακή Αρχή Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ (FDA) υπέβαλε η φαρμακευτική εταιρεία Pfizer. Η Pfizer είναι ήδη έτοιμη να ξεκινήσει τη διανομή δόσεων του εμβολίου της κατά του κορωνοϊού «εντός ωρών» από τη στιγμή που θα λάβει επίσημη έγκριση από τις υγειονομικές αρχές, όπως ανακοίνωσε χθες ο επικεφαλής της φαρμακευτικής εταιρείας Αλμπέρ Μπουρλά.

#COVID19 UPDATE: We will submit a request today to the @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our mRNA vaccine candidate with @BioNTech_Group.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 20, 2020