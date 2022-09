Επικίνδυνα παιχνίδια Τουρκίας: Fake news για μεταφορά τεθωρακισμένων σε Λέσβο και Σάμο

Κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση η Άγκυρα, ισχυριζόμενη ότι η Αθήνα στρατιωτικοποιεί περαιτέρω νησιά και δημοσιεύοντας μάλιστα φωτογραφίες από τη Λέσβο και τη Σάμο που τραβήχθηκαν από τουρκικά μη επανδρωμένα σκάφη.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, οι εν λόγω φωτογραφίες που δημοσιεύονται στο σύνολο των τουρκικών ΜΜΕ αυτή την ώρα, φέρονται να τραβήχθηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου και να δείχνουν ελληνικά αρματαγωγά να αποβιβάζουν τεθωρακισμένα οχήματα μάχης σε Λέσβο και Σάμο.

Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι 23 άρματα μάχης αποβιβάστηκαν στη Λέσβο και 18 στη Σάμο και μάλιστα πως είναι ιδίου τύπου με τα άρματα που πριν λίγες εβδομάδες έφεραν οι ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς μόλις χθες ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ δήλωνε στην Hurriyet ότι η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών καθιστά αμφισβητούμενη την κυριαρχία τους και δίνει στην Τουρκία το δικαίωμα αυτοάμυνας.

Drones capture images of armed vehicles sent by Greece to the Aegean islands with non-military status in violation of international law pic.twitter.com/qNC18NaC0I

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 25, 2022