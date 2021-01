Επικεφαλής της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας ο φιλέλληνας Μενέντεζ

Ο φιλέλληνας Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, πρωτεργάτης του EASTMED Act, αναλαμβάνει πλέον τη θέση του προέδρου της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

«Είχα μια ενδιαφέρουσα και παραγωγική συνομιλία με τον γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τον συνεχάρη για το νέο του ρόλο ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. «Ανυπομονώ να επιδιώξουμε κοινούς στόχους για ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή» προσθέτει ο πρωθυπουργός.

Had an interesting and productive conversation with @SenatorMenendez. I congratulated him on his new role as Chairman of the Senate Foreign Relations Committee and look forward to pursuing common goals of peace and stability in the Eastern Mediterranean and the wider region.

