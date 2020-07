Επέζησε από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου και πέθανε από κορωνοϊό

Από κορωνοϊό πέθανε ο Στέφεν Κούπερ, ο άνδρας που έτρεχε να γλιτώσει από τα συντρίμμια στον νότιο πύργο μετά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο άνδρας, 78 ετών, πέθανε πριν λίγες μέρες στο Delray Beach της Φλόριντα.

Ο ίδιος άνηκε στους πρώτους 138 ανθρώπους στο Palm Beach County που πέθαναν από τον ιό.

Η ιστορική φωτογραφία

Ο Στέφεν Κούπερ «πρωταγωνίστησε» στην εικονική φωτογραφία που δείχνει ανθρώπους να τρέχουν να γλιτώσουν από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου την ώρα που πίσω τους επικρατούσε το χάος.

Η εικόνα δημοσιεύθηκε σε εφημερίδες σε όλο τον κόσμο και ενώ σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο προς τη μνήμη των θυμάτων της 9/11 στη Νέα Υόρκη.

Η φωτογραφία: Ο Κούπερ είναι ο άνδρας στα αριστερά με τον φάκελο στο χέρι

Stephen Cooper (the man on the left in this iconic photo) survived 9/11, died of COVID-19.https://t.co/DPNzhBGRmG

— Mike Sisak (@mikesisak) July 4, 2020