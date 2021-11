Επέτειος Πολυτεχνείου: Ποιοί σταθμοί του Μετρό θα κλείσουν και πότε

Μεταβολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς θα επέλθουν αύριο, Τετάρτη 17 Νοεμβρίου, λόγω των εκδηλώσεων για την επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, και με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, ο σταθμός του μετρό «Μέγαρο Μουσικής» θα κλείσει από τις 15:00 και οι σταθμοί «Σύνταγμα» και «Ευαγγελισμός» από τις 16:30. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάσεις.

Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και σε δρομολόγια των γραμμών λεωφορείων και τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΛΑΣ.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/epeteios-polytexneiou-poioi-stathmoi-tou-metro-tha-kleisoun-kai-pote

