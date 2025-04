Επανέρχεται η ηλεκτροδότηση σε Ισπανία, Πορτογαλία – Ψάχνουν τα αίτια του μυστηριώδους μπλακ άουτ

Το ρεύμα άρχισε να επιστρέφει σε τμήματα της Ιβηρικής χερσονήσου αργά τη Δευτέρα, μετά την τεράστια διακοπή ρεύματος που προκάλεσε ένα τρομακτικό μπλακ άουτ σε τμήματα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, καθηλώνοντας αεροπλάνα, σταματώντας τις δημόσιες συγκοινωνίες και αναγκάζοντας ορισμένα νοσοκομεία να αναστείλουν τις λειτουργίες τους.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι κυβερνήσεις των δύο χωρών συγκάλεσαν έκτακτα υπουργικά συμβούλια, καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούσαν να ανακαλύψουν τι προκάλεσε τη μαζική διακοπή ρεύματος, η οποία ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι.

Στην Ισπανία, το ρεύμα άρχισε να επιστρέφει στις περιοχές της Χώρας των Βάσκων και της Βαρκελώνης νωρίς το απόγευμα και σε τμήματα της πρωτεύουσας Μαδρίτης το βράδυ της Δευτέρας. «Δεν έχουμε ακόμη πειστικές πληροφορίες για τους λόγους αυτής της διακοπής (της ηλεκτροδότησης)», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε εθνικό διάγγελμα, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν ενδείξεις για ζητήματα ασφαλείας.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι λόγοι του μπλακ άουτ δεν ήταν σαφείς, με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» ότι η αιτία ήταν κυβερνοεπίθεση. Το ρεύμα επέστρεφε επίσης σταδιακά σε διάφορους δήμους της Πορτογαλίας αργά τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου της Λισαβόνας.

Διακοπές τέτοιας κλίμακας είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Ευρώπη. Νωρίτερα, ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν «ενδείξεις» για κυβερνοεπίθεση.

Η ηλεκτροδότηση μπορεί να αποκατασταθεί σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, της Δευτέρας προς Τρίτη, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας 28/04 αξιωματούχος της διαχειρίστριας εταιρίας του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας REN, επαναλαμβάνοντας ότι τα αίτια της μεγάλης διακοπής ρεύματος που έπληξε την Ιβηρική χερσόνησο παραμένουν άγνωστα.

«Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να ισορροπήσουμε όλο το σύστημα κατά τη διάρκεια αυτής της νύχτας», δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ο διευθυντής της REN Ζοάο Φαρία Κονσεϊσάο.

Η διαχειρίστρια εταιρία REN ανακοίνωσε ότι μπόρεσε να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση σε 1.000.000 νοικοκυριά από ένα σύνολο 6,5 εκατομμυρίων, μετά τη μεγάλη διακοπή ρεύματος που έπληξε τη χώρα και τη γειτονική Ισπανία.

Depois de um dia marcado por falhas de eletricidade em várias zonas do país, a energia está a regressar aos poucos e foi recebida com aplausos. Em Odivelas, nas Colinas do Cruzeiro, vizinhos juntaram-se às janelas para celebrar o regresso da luz.#eletricidade #energia pic.twitter.com/tFGwB4m1LB