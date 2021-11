Ενόχληση στη Μόσχα για τον χάρτη Μπαχτσελί – Ερντογάν

“Το κέντρο του τουρανικού κόσμου βρίσκεται στη Ρωσία”

Το κέντρο του τουρανικού κόσμου, δηλαδή των συγγενών προς τους Τούρκους λαών, δεν βρίσκεται στην Τουρκία, αλλά στο έδαφος της Ρωσίας, υπενθύμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς για τον χάρτη του τουρανικού κόσμου, που χάρισε προ ημερών στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο ηγέτης του Εθνικιστικού Κινήματος Ντεβλέτ Μπαχτσελί και περιλαμβάνει μεγάλο μέρος γειτονικών κρατών της Τουρκίας, αλλά και της σημερινής Ρωσίας.

«Οι Τούρκοι εταίροι μας θρέφουν την ιδέα της τουρανικής ενότητας. Αυτό είναι φυσιολογικό. Το μόνο, για το οποίο λυπάμαι, είναι ότι στον χάρτη παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει ένα μεγάλο κόκκινο αστέρι (σ.σ. ως γεωγραφική ένδειξη) στο κέντρο του τουρανικού κόσμου. Αυτό δεν βρίσκεται στην Τουρκία, αλλά στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο Αλτάι, στο ιερό εκείνο τόπο για κάθε Τουρανό, από όπου ξεκίνησε το γένος τους. Σας τα λέω αυτά ως τουρκολόγος», είπε ο Ντ.Πεσκόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Turkish President Recep Erdogan received the head of the "Gray wolves" Devlet Bahceli and was photographed with a map of the Turkic world, on which 20 subjects of the Russian Federation are considered fully or partially Turkic. pic.twitter.com/dcb4ojobAV

— Re:public of Artsakh (@artsakheng) November 17, 2021