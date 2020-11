Ελπίδες ότι έρχεται το τέλος του κορονοϊού

Για θεμελιώδη αλλαγή της πορείας του κορωνοϊού από τον Μάρτιο κάνει λόγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην πρώτη του αντίδραση για την ανακοίνωση της Pfizer σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της.

Ο επικεφαλής σύμβουλος του ΠΟΥ Μπρους Αϊλγουρντ χαρακτήρισε επίσης τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της Pfizer ως «πολύ θετικά», προσθέτοντας ωστόσο ότι χρειάζεται ακόμη να γίνει πολλή δουλειά.

Ο ίδιος αξιωματούχος μίλησε πάντως και για μεγάλο χρηματοδοτικό κενό, της τάξης των 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να κυκλοφορήσουν το 2021 τα προϊόντα κατά της Covid 19, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων.

«Η σημερινή είναι μία μεγάλη ημέρα για την επιστήμη και την ανθρωπότητα», δήλωσε ο Άλμπερτ Μπουρλά, ο ελληνικής καταγωγής πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, σε ανακοίνωσή του.

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντχανόμ Γεμπρεχεσούς, έγραψε στο Twitter: «Καλωσορίζουμε τα ενθαρρυντικά νέα από την Pfizer και την BioNTech και χαιρετίζουμε όλους τους επιστήμονες και συνεργάτες που αναπτύσσουν νέα, ασφαλή και αποτελεσματικά εργαλεία για να νικήσουμε τον COVID 19».

We welcome the encouraging vaccine news from @pfizer & @BioNTech_Group & salute all scientists & partners around the 🌍 who are developing new safe, efficacious tools to beat #COVID19 . The 🌍 is experiencing unprecedented scientific innovation & collaboration to end the pandemic!

«Φθάνουμε σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής στο πρόγραμμα ανάπτυξης του εμβολίου μας σε μία στιγμή κατά την οποία ο κόσμος το χρειάζεται περισσότερο, με τους ρυθμούς μόλυνσης να φθάνουν σε νέα ρεκόρ, τα νοσοκομεία να πλησιάζουν στον υπερκορεσμό και τις οικονομίες να αγωνίζονται για να επαναλειτουργήσουν», σημείωσε.

Οι ανακοινώσεις της Pfizer επαναφέρουν στο προσκήνιο τη μάχη της προμήθειας του εμβολίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Great news from @pfizer & @BioNTech_Group on the successful results of their latest clinical trial for a #COVID19 vaccine. European science works!@EU_Commission to sign contract with them soon for up to 300 million doses.

Let’s keep protecting each other in the meantime.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 9, 2020