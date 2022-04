Έλον Μασκ: Πούλησε μετοχές 4,4 δισ. δολαρίων της Tesla για τα «μάτια» του Twitter

Ο Έλον Μάσκ πούλησε μετοχές της Tesla ύψους 4,4 δισ. δολαρίων μετά τη συμφωνία για την απόκτηση του Twitter, σύμφωνα στοιχεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).

Η πώληση των μετοχών, έγινε την Τρίτη και την Τετάρτη ενώ παράλληλα η μετοχή της εταιρίας ηλεκτρικών οχημάτων σημείωσε πτώση κατά 12%. Ο ιδιόρρυθμος δισεκατομμυριούχος, περιορίστηκε σε ένα «τιτίβισμα» στο οποίο έγραφε: Δεν προγραμματίζονται άλλες πωλήσεις της TSLA για σήμερα».

Η μεγάλη αυτή πώληση μετοχών, έγινε στο πλαίσιο του σχεδίου του Mask για την απόκτηση του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης Twitter, έναντι 44 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Μασκ που κατείχε το 15% της Tesla, πούλησε τις μετοχές σε τιμές που κυμαίνονταν από 870 δολάρια έως 1.000 δολάρια έκαστη.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η προσήλωση του Μασκ στην αγορά του Twitter και οι πρόσφατες πωλήσεις μετοχών της Tesla δεν προμηνύουν καλά μαντάτα για την εταιρία ηλεκτρικών οχημάτων.

Η «βουτιά» 12% την Τρίτη, αποτελεί τη μεγαλύτερη πτώση στις μετοχές της Tesla από τον Σεπτέμβριο του 2020.

Σε περίπτωση που ο Μασκ κάνει πίσω από το super deal με το Twitter θα κληθεί να καταβάλλει ως αποζημίωση 1 δισ. δολάρια.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/technology/elon-mask-poulise-metoxes-44-dis-dolarion-tis-tesla-gia-na-agorasei-to-twitter

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram