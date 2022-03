Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων: Το πρωθυπουργικό γραφείο έστειλε ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την υποστήριξη των ουκρανικών κοινοτήτων

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός προκειμένου να υποβοηθήσει τη λειτουργία και την υποστήριξη του helpdesk των Ουκρανικών κοινοτήτων στο γραφείο του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων εστάλη από το Πρωθυπουργικό γραφείο.

We warmly thank the General Secretary of the @PrimeministerGR, Mr @grigoris_d and the General Secretary of @labourgovgr for the donation of a laptop and a printer to support the helpdesk of the Ukrainian communities in our office!#GFR #RefugeesWelcome #Refugeesgr pic.twitter.com/2mOuZMUuPC

— Greek Refugee Forum (@Refugeegr) March 17, 2022