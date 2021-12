Έληξαν 160.000 πιστοποιητικά άνω των 60

Οι 90.000 έχουν προγραμματίσει να κάνουν την τρίτη δόση

Σημαντικά στοιχεία για την πορεία των εμβολιασμών στην Ελλάδα δημοσιοποιήθηκαν από τον υφυπουργό Γιώργο Γεωργαντά που μίλησε στον ΣΚΑΪ. Ο υφυπουργός τόνισε 34.000 ραντεβού για τον εμβολιασμό παιδιών 5-11 ετών έχουν προγραμματιστεί από την περασμένη Παρασκευή που άνοιξε η πλατφόρμα.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίηση της κυβέρνησης για την πορεία των εμβολιασμών με την τρίτη δόση του εμβολίου, καθώς έχουν εμβολιαστεί περίπου 2.430.000 κι έχουν προγραμματιστεί ακόμα 1,5 εκατ. ραντεβού σε σύνολο 5.800.000 δικαιούχων.

Σε ό,τι αφορά στους πολίτες άνω των 60 ετών, από τις 520.000 που ήταν οι ανεμβολίαστοι όταν ανακοινώθηκε το μέτρο της υποχρεωτικότητας, έχουν κλείσει ραντεβού για πρώτη δόση οι 105.000. «Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα φτάσουμε100%, ωστόσο είμαστε σίγουροι ότι θα είναι το 50%. Υπάρχει συνεχής σταθερή ροή», επισήμανε ο κ. Γεωργαντάς.

Σχετικά με τη λήξη των πιστοποιητικών εμβολιασμού για την ίδια ηλικιακή ομάδα που έχουν συμπληρώσει επτά μήνες από τον εμβολιασμό τους με τη δεύτερη δόση, τόνισε ότι από τη τη Δευτέρα δεν «περνά» το πιστοποιητικό 160.000 πολιτών. Ωστόσο, οι 90.000 έχουν προγραμματίσει να κάνουν την τρίτη δόση και οι 45.000 από αυτούς μέχρι την Κυριακή.

Στο ίδιο πλαίσιο, συμπλήρωσε ότι περίπου το 87%-88% των άνω των 60 ετών έχουν κάνει την τρίτη δόση που αντιστοιχεί σε 1.100.000 πολίτες.

Συνολικά, σύμφωνα με τον κ. Γεωργαντά, το ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί είναι γύρω στο 79% και στο σύνολο του πληθυσμού στο 69,5%, 1-2 μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τέλος, ως προς την ημερομηνία λήξης του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού, επισήμανε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον χρόνο κατά τον οποίον θα λήγει, υπό την έννοια ότι δε θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις από τη μια χώρα στην άλλη χωρίς πιστοποιητικό εν ισχύει. «Ωστόσο, το κάθε κράτος διατηρεί τη δυνατότητα εσωτερικά να καθορίσει απαγορευτικά πλαίσια, όπως έχει κάνει η Ελλάδα», κατέληξε.

