Ελεύθεροι μετά 484 μέρες τρεις ακόμη όμηροι – Εκτός φυλακής 183 Παλαιστίνιοι

Μαζί με τις οικογένειες τους βρίσκονται πλέον οι πρώην όμηροι της Χαμάς, Γιάρντεν Μπίμπας, Οφέρ Καλντερόν και Κιθ Σίγκελ, λίγες ώρες μετά την απελευθέρωσή τους και την επιστροφή τους στο Ισραήλ.

Συγκινητικές εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου, όπως εκείνη με τον Γιάρντεν Μπίμπας να αγκαλιάζει ξανά τη μητέρα του μετά από μήνες. Για τον ίδιο όμως υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό: Πού βρίσκεται η σύζυγος και τα δύο τους παιδιά ηλικίας 8,5 μηνών και 4 ετών, όταν απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Yarden Bibas is finally reunited with his father and sister—but his wife, Shiri, and their children, Ariel and Kfir, are not with him.



There is no word in the dictionary to describe this kind of emotion.



