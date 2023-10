Εκτός λειτουργίας τα αεροδρόμια Δαμασκού και Χαλεπίου μετά τις ισραηλινές επιθέσεις

Επικαλούμενο συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το Reuters ανέφερε ότι μετά τις ισραηλινές επιθέσεις, τόσο το αεροδρόμιο της Δαμασκού όσο και εκείνο του Χαλεπίου έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με άλλη αναφορά στο λιβανέζικο κανάλι al-Mayadeen, τα συστήματα αεράμυνας στη Συρία απάντησαν στην ισραηλινή επίθεση.

⚡️#Israel attacked the airports of Damascus and Aleppo in #Syria, both air harbors, according to preliminary data, suspended operations – media. pic.twitter.com/2RWtmVGt2j

