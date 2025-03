Εκτίμηση Τραμπ μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με Ζελένσκι: Είμαστε στον σωστό δρόμο

Ολοκληρώθηκε η τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Τραμπ να σημειώνει πως είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Ζελένσκι».

Update on President Trump’s call with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine… https://t.co/InzNaF5cvY pic.twitter.com/Bz7IoRAiQY