Έκρηξη στο κέντρο του Παρισιού: Ανησυχούν για την ασφάλειά τους οι κάτοικοι

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (21/06) στο κέντρο του Παρισιού, όπου τουλάχιστον ένα κτίριο κατέρρευσε μερικώς ενώ άλλα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Τα γαλλικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για 37 τραυματίες με 4 να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Πάντως υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της γαλλικής πρωτεύουσας καθώς το δίκτυο αερίου στην πόλη είναι πολύ παλιό.

Λίγες ώρες μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε το απόγευμα τη συνοικία Βαλ-ντε-Γκρας, στο 5ο διαμέρισμα του Παρισιού, προκαλώντας τη μερική κατάρρευση ενός κτηρίου και τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων, κάτοικοι και καταστηματάρχες αγωνιούν για την ασφάλειά τους. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια του κτηρίου που κατέρρευσε εν μέρει, αναζητώντας δύο αγνοούμενους.

Ήταν γύρω στις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα, 6:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος) όταν ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την οδό Σεν Ζακ, με αποτέλεσμα το κτήριο όπου στεγάζεται η αμερικανική ακαδημία μόδας να καταρρεύσει εν μέρει και άλλα δύο να τυλιχτούν στις φλόγες.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση περίπου 270 πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μιάμιση ώρα μετά την εκδήλωσή της.

Ο Ραχμάν Ολιούρ περιγράφει τη στιγμή της έκρηξης που διέλυσε την τζαμαρία του καταστήματος του. «Ήταν σαν βομβιστική επίθεση», είπε ο 27χρονος, συμπληρώνοντας πως στάθηκε τυχερός αφού δεν βρισκόταν κοντά στην τζαμαρία. Αφηγήθηκε πως είδε μια μητέρα να εγκαταλείπει αιμόφυρτη το σπίτι της, μαζί με τα δύο παιδιά της.

Λίγο μακρύτερα, ένα μπαρ έχει μετατραπεί σε σημείο συγκέντρωσης για τους κατοίκους που αναζητούν ένα μέρος για περάσουν τη νύχτα. Πυροσβέστες και γιατροί παρηγορούσαν ορισμένους ηλικιωμένους που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Επισήμως οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση, ωστόσο υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για «έντονη οσμή υγραερίου».

«Ακούσαμε μια μεγάλη έκρηξη. Βλέπαμε μαύρο καπνό και συντρίμμια παντού (…) Νομίζαμε πως έπεσε κεραυνός! Υπήρχε οσμή υγραερίου στον δρόμο», είπε στην εφημερίδα Liberation κάτοικος της περιοχής.

«Ήμουν στο σπίτι και έγραφα… νόμιζα πως ήταν έκρηξη βόμβας», δήλωσε η ιστορικός Τέχνης Μονίκ Μοσέ, υπογραμμίζοντας πως από το ωστικό κύμα έσπασαν τα τζάμια του σπιτιού της. «Ένας γείτονας χτύπησε την πόρτα και μου είπε ότι η πυροσβεστική ζήτησε να εκκενώσουμε την περιοχή το συντομότερο δυνατόν. Πήρα τον φορητό υπολογιστή και το κινητό μου τηλέφωνο. Δεν σκέφτηκα καν να πάρω τα φάρμακά μου», αφηγήθηκε.

Τον Ιανουάριο του 2019, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 66 τραυματίστηκαν από έκρηξη που προκλήθηκε εξαιτίας διαρροής αερίου στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Παρίσι: Δείτε τα συγκλονιστικά βίντεο της έκρηξης

#BREAKING : A portion of the Paris American Academy has collapsed following major gas explosion in Paris, France. pic.twitter.com/AVlmalHtsP

We’re in Paris, and heard a loud explosion about 10 minutes ago. Smoke is visible from the Jardin de Luxembourg. No real news yet. Anybody? pic.twitter.com/1yhVRklp9A

— Alex Ander (@alexvarghese) June 21, 2023