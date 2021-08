Αφγανιστάν: Εκρηξη έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ

Έκρηξη σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει o Guardian.

Ο γραμματέας του Πενταγώνου τόνισε στο Twitter ότι δεν είναι γνωστό σε πρώτη φάση για τον αριθμό των θυμάτων στο αεροδρόμιο.

Tρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως «πιθανότατα πρόκειται για επίθεση αυτοκτονίας».

Η έκρηξη σημειώθηκε σε κέντρο ελέγχου έξω από το αεροδρόμιο, που παλαιότερα βρισκόταν ο βρετανικός στρατός, ενώ αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για «πολλούς τραυματίες».

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021