Εκνευρισμός Ξανθού για το καπέλωμα από τον Πολάκη

Παρ’ότι κανένας δεν τον παίρνει στα σοβαρά, έχουν εσωκομματικό θέμα στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη

Μπορεί εκτός της Κουμουνδούρου να μην ασχολείται κανένας σοβαρός άνθρωπος της κοινωνίας και του πολιτικού κόσμου με τον Πολάκη, εντός ΣΥΡΙΖΑ όμως δημιουργεί θέματα και αντιδράσεις. Από χθες είναι έντονος ο εκνευρισμός του πρώην υπουργού και τομεάρχη Υγεία του ΣΥΡΙΖΑ Α.Ξανθού για τις δήθεν αποκαλύψεις που έκανε ο Πολάκης χωρίς να τον ρωτήσει και το κυριότερο παραποιώντας στοιχεία όπως τον κατηγόρησε ο σημερινός υπουργός Υγείας Θ. Πλεύρης. Ο Α. Ξανθός ούτε ρωτήθηκε ούτε ενημερώθηκε για τις πρωτοβουλίες και τα όσα είπε ο Πολάκης με αποτέλεσμα να εκφράσει τις ενστάσεις και τον προβληματισμό του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Α. Τσίπρα.

Για την ιστορία με δικά του αμφισβητούμενα στοιχεία ο πρώην υφυπουργός Υγείας παρουσιάζει έγγραφο του ΕΟΔΥ προς τον Θάνο Πλεύρη, όπου αποκαλύπτεται πως από τους 26.635 νεκρούς στη χώρα μας οι 16.519 πέθαναν εκτός ΜΕΘ.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το έγγραφο που φέρει την υπογραφή του προέδρου του ΕΟΔΥ Θεοκλή Ζαούτης και έχει «θέμα: Απάντηση σε επίκαιρη επερώτηση 06/03/15 – 11 -2021».

Η απάντηση του Θ. Πλεύρη

Για αλχημείες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με τους θανάτους ασθενών covid εκτός ΜΕΘ, κάνει λόγο ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, απαντώντας στην ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί εγγράφου του ΕΟΔΥ «που επιβεβαιώνει ότι 16.519 άνθρωποι πέθαναν από κορωνοϊό εκτός ΜΕΘ».

Πηγή: https://www.skai.gr/news/politics/pleyris-alximeies-syriza-gia-tous-thanatous-apo-covid

