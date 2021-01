Εκνευρισμός Τραμπ για την Γερουσία που ακύρωσε το βέτο του

Μέσω twitter ήρθε η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ για την ήττα που υπέστη, μετά την έγκριση από τη Γερουσία του αμυντικού προϋπολογισμού για το 2021, για τον οποίο είχε ασκήσει βέτο.

Ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αξιολύπητη τη στάση της Γερουσίας, που ελέγχεται από Ρεπουμπλικανούς, ενώ υποστήριξε ότι η στάση τους δεν ήταν ούτε δίκαιη ούτε έξυπνη.

«Η Ρεπουμπλικανική Γερουσία απλώς έχασε την ευκαιρία να απαλλαγεί από το τμήμα 230, που δίνει απεριόριστη ισχύ στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Αξιολύπητο!!! Τώρα θέλουν να δώσουν στους ανθρώπους που καταστράφηκαν από τον Κινεζικό Ιό 600 δολάρια αντί για 2.000 που χρειάζονται απεγνωσμένα. Όχι δίκαιο και έξυπνο» έγραψε στο twitter.

Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus $600, rather than the $2000 which they so desperately need. Not fair, or smart!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021