Εκνευρισμός Πούτιν: Άρχισε να παίρνει κεφάλια Ρώσων στρατηγών

Σε πανικό ο Βλαντιμίρ Πούτιν από τις απώλειες που έχει καθημερινά η Ρωσία στο μέτωπο του πολέμου. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο ερευνητής δημοσιογράφος Gristo Grozev, επικαλούμενος ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης, η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB (διάδοχος της KGB), συνέλαβε τον υποδιοικητή της Ρωσικής Εθνικής Φρουράς, Roman Gavrilov.

Three independent sources report that the deputy chief of Russia's Rosgvardia (a unit of RU's interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin's security service.

— Christo Grozev (@christogrozev) March 17, 2022