Εκλογές ΗΠΑ: Ο Τραμπ αμφισβητεί τα αποτελέσματα

«Πολύ περίεργη» χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ την στροφή του εκλογικού αποτελέσματος σε βάρος του, σε πολιτείες-κλειδιά, μέσω μηνύματός του στο Twitter.

«Χθες το βράδυ, είχα ένα καλό προβάδισμα σε πολλές πολιτείες-κλειδιά», έγραψε σε tweet.

«Κατόπιν, μία προς μία, άρχισαν να εξαφανίζονται με μαγικό τρόπο με την εμφάνιση και την καταμέτρηση ψηφοδελτίων- έκπληξη».

Στην πραγματικότητα πρόκειται για την καταμέτρηση ψηφοδελτίων από τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου, που θα χρειαστούν ενδεχομένως πολλές ημέρες για να καταμετρηθούν σε ορισμένες πολιτείες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η καταμέτρηση των εν λόγω ψηφοδελτίων μείωσε το προβάδισμα του Τραμπ στο Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν, δύο πολιτείες-κλειδιά από τις οποίες εξαρτάται το αποτέλεσμα των εκλογών, ενώ η καταμέτρηση αυτών των ψηφοδελτίων απειλεί να εξαλείψει το προβάδισμά του στην Πενσιλβάνια, τις επόμενες ημέρες.

Ο Τραμπ υπογράμμισε επίσης ότι οι δημοσκόποι έσφαλαν σε αυτές τις εκλογές με «ιστορικό» τρόπο. «Πώς γίνεται κάθε φορά που μετράνε επιστολική ψήφο από τα σκουπίδια είναι τόσο καταστροφικά στο ποσοστό και τη δύναμη της καταστροφής τους;» διερωτήθηκε σε άλλο μήνυμα.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

