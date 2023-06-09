Εκλογές 2023: Αυτά είναι τα 12 κόμματα που “κόπηκαν” από τον Άρειο Πάγο

Δείτε αναλυτικά την λίστα – Ποιες οι διαφορές από τις προηγούμενες εκλογές
Μετά την σημερινή ανακήρυξη των κομμάτων από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου τα 12 που «κόπηκαν» είναι:
1. ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (ΔΗΚΕΑ)
3. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Σ.)
4. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ -ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.)
7. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
8. ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
9. ΕΛΛΗΝΕΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΚΗΣ
10. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
11. ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
12. ΖΟΤΟΣ ΙΑΓΚΟΣ
Κατά συνέπεια τα 32 κόμματα, συνασπισμοί κομμάτων, κ.λπ. τα οποία θα συμμετάσχουν στις επικείμενες εκλογές της 25 Ιουνίου 2023 είναι τα εξής:
1) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ)
2) ΑΝΤΑΡΣΥΑ
3) ΟΚΔΕ
4) ΚΚΕ (μ-λ)
5) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6) ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ- ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
7) ΜΕΡΑ 25
8) ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
9) ΣΥΡΙΖΑ
10) ΝΙΚΗ
11) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
12) ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
13) Μ-Λ ΚΚΕ
14) ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-Τ.Ρ.Α.Μ.Π.
15) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
16) ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
17) ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
18) ΟΑΚΚΕ
19) ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
20) ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (Λ.ΕΥ.ΚΟ.)
21) ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
22) ΕΥ – ΚΙΝΗΣΗ
23) ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
24) ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ
25) ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26) ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΤΟ ΟΛΟΝ
Συνασπισμοί κομμάτων
1) ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
2) ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
3) ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ
4) ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
Μεμονωμένοι ανεξάρτητοι
1) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2) ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΠΟΘΥΤΗ 1978- ΤΡΙΓΩΝΟ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ -UFO- USO EXTRATERRESTIALS- EINSTEIN – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ