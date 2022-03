Εκεί που διαλύθηκε η ΕΣΣΔ ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων

Σήμερα, Πέμπτη 3 Μαρτίου, θα διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μερικά χιλιόμετρα βορείως του Μπρεστ της Λευκορωσίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Συγκεκριμένα, οι συνομιλίες θα λάβουν χώρα στο ξενοδοχείο Belovezhskaya Pushcha που βρίσκεται εντός του ομώνυμου εθνικού πάρκου (Δάσος της Μπελαβέζα), το οποίο είναι ιδιαιτέρως γνωστό για τους βίσωνες που διαβιούν εκεί.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη περιοχή έχει και ιστορική σημασία, καθώς στο εθνικό πάρκο Belovezhskaya Pushcha υπογράφηκε το 1991 η συμφωνία για τη διάλυση της ΕΣΣΔ. Συγκεκριμένα, στις 8 Δεκεμβρίου του 1991, οι ηγέτες της Ρωσίας (Μπόρις Γέλτσιν), της Ουκρανίας (Λεονίντ Κραβτσούκ) και της Λευκορωσίας (Στάνισλαβ Σούσκεβιτς) συναντήθηκαν κρυφά και υπέγραψαν τις συμφωνίες της Μπελαβέζα, σύμφωνα με τις οποίες διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και δημιουργήθηκε η Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών (CIS).

Στο Δάσος της Μπελαβέζα ήταν ένας συνήθης τόπος συναντήσεων ηγετών των χωρών που συναποτελούσαν τη Σοβιετική Ένωση, καθώς συνδυάζει την απομόνωση με δραστηριότητες όπως το κυνήγι. Το δάσος της Μπελαβέζα ήταν επίσης ένας χώρος όπου συνήθιζαν να κυνηγούν τα μέλη της οικογένειας των Ρομανόφ, δηλαδή της οικογένειας των τσάρων της Ρωσίας.

Στο Δάσος της Μπελοβέζα κατέφθασαν, χθες (Τετάρτη 2/3) το βράδυ οι αποστολές της Ρωσίας και της Ουκρανίας για τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των διαπραγματεύσεων.

Belovezhskaya Pushcha is a primeval forest that straddles the border between Belarus and Poland. It was the imperial hunting ground of the Romanovs, known for European bison

In 1991, the Belovezh Accords were signed there by Russia, Ukraine, and Belarus that dissolved the USSR https://t.co/nVjgRJrIKB

— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) March 2, 2022