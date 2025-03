Θετική εξέλιξη: Εκεχειρία στα ενεργειακά χτυπήματα συμφώνησαν στο τηλεφώνημα Πούτιν-Τραμπ

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεσμεύτηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, αλλά δεν συμφώνησε σε ευρύτερη κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, όπως επιδίωκαν οι ΗΠΑ.

