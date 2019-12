Εκδήλωση κατοίκων Πεδίου Άρεως κατά των ναρκωτικών την Πέμπτη

Η “Γειτονιά Κατοίκων Πεδίου του Άρεως” διοργανώνει την ετήσια γιορτή της και λέει ΟΧΙ στο εμπόριο και στην πιάτσα ναρκωτικών.

Είμαστε πολίτες που διεκδικούμε την ποιότητα ζωής που μας αξίζει και με την πεποίθηση ότι η αποφασιστικότητα, η δημιουργικότητα και η τέχνη ανοίγουν δρόμους στη ζωή, ανάβουμε και φέτος τα φώτα της οδού Χέϋδεν για να σας υποδεχτούμε στη γιορτή μας, η οποία πλαισιώνεται από μουσικούς, εικαστικούς και καλλιτέχνες χορού.

Συμμετέχουν: Dasho Kurti, Βασίλης Προδρόμου, Μιχάλης Δάρμας, Encardia, η Μπάντα της ΣΤΡΟΦΗΣ με τη Γιώτα Νέγκα, 4 ON THE FLOOR και σε ζωντανή σύνδεση από την Ρόδο οι ACTIVE MEMBER. Η ομάδα χορού DAGIPOLI DANCE CO, το Εργαστήριο Ζωγραφικής της Σχολής Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών του ΕΜΠ και το Εργαστήριο Φωτογραφίας της ΑΣΚΤ και η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων.