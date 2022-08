Έκανε τεστ για ναρκωτικά η Σάνα Μαρίν – Τι είπε για το νέο βίντεο που κυκλοφόρησε

Στην αποκάλυψη ότι έκανε τεστ για ναρκωτικές ουσίες προχώρησε νωρίτερα την Παρασκευή η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μαρίν μετά το σάλο που ξέσπασε έπειτα από τη δημοσίευση βίντεο που την δείχνουν να συμμετέχει σε πάρτι που ακούγεται η λέξη «αλεύρι» που στη φινλανδική αργκό σημαίνει κοκαΐνη.

«Σήμερα έκανα τεστ για ναρκωτικά και τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα σε μία εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην επίσημη κατοικία της στην Κεσαράντα. «Ακόμη και στα εφηβικά μου χρόνια, δεν είχα κάνει χρήση κανενός είδους ναρκωτικών. Έκανα τις εξετάσεις για να είμαι σίγουρη», πρόσθεσε. Ακόμη επανέλαβε ότι είναι αναστατωμένη σχετικά με τη διαρροή των βίντεο.

Στο μεταξύ, δεν δίστασε να απαντήσει στον καταιγισμό ερωτήσεων που δέχθηκε ακόμα και για το βίντεο που την δείχνει να χορεύει αισθησιακά με Φινλανδό τραγουδιστή. Συγκεκριμένα είπε ότι είναι σε γνώση της πώς βιντεοσκοπείται διαρκώς, πρόσθεσε ωστόσο ότι εμπιστεύεται τους πολίτες που «κατανοούν την ανάγκη για ελεύθερο χρόνο και ιδιωτικότητα της πρωθυπουργού».

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.

Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.

Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd

