Εισβολή στο Καπιτώλιο από οπαδούς του Τραμπ

Πρωτοφανής εσωτερική κρίση στις ΗΠΑ με διαδηλωτές του Τραμπ να εισβάλλουν στο Καπιτώλιο! Κτίρια του Κογκρέσου εκκενώνονται από την αστυνομία, λόγω των διαδηλώσεων υποστηρικτών του Τραμπ. Σύμφωνα με εικόνες που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα διαδηλωτές εισέβαλαν στην αίθουσα της Γερουσίας.

JUST IN – Protesters have stormed the U.S Capitol, climbing floors inside.pic.twitter.com/FltlSTeCl4

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 6, 2021