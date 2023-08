Εικόνες χάους στη Νέα Υόρκη προκάλεσε influencer

Χάος προκλήθηκε στη Νέα Υόρκη ύστερα από κάλεσμα νεαρού influencer σε ακολούθους του με την υπόσχεση πως θα χάριζε υπολογιστές και κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών. Έξι άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ συνελήφθησαν 65 άτομα, μεταξύ αυτών 30 ανήλικοι αλλά και αστυνομικοί.

O influencer Kai Cenat, φέρεται να βρίσκεται υπό κράτηση και θα κατηγορηθεί για υποκίνηση ταραχών και παράνομη συγκέντρωση αφού 2.000 άνθρωποι κατέκλυσαν την Union Square στη Νέα Υόρκη το απόγευμα της Παρασκευής.

