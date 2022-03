Θρίαμβος και τελικός για τη Μαρία Σάκκαρη! Η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να λυγίσει την Πάουλα Μπαντόσα με 2-1 σετ (6-2, 4-6, 6-1) και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Indian Wells, όπου θα αντιμετωπίσει την Ίγκα Σφιόντεκ (No. 4 στην παγκόσμια κατάταξη), η οποία επικράτησε με 2-1 σετ της Σιμόνα Χάλεπ στον άλλο ημιτελικό.

𝐵𝒾𝑔𝑔𝑒𝓈𝓉 final of her career 🤩

🇬🇷 @mariasakkari stuns the defending champion Badosa in three sets!#IndianWells pic.twitter.com/w8S2kAG11j

