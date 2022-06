Ευθεία επίθεση Μπάιντεν στις πετρελαϊκές εταιρείες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι πετρελαϊκές εταιρίες περιορίζουν την παραγωγή τους για να διατηρούν ψηλά τις τιμές και το κέρδος.

Πετρελαϊκές εταιρίες όπως η Exxon Mobil σκόπιμα δεν αυξάνουν την παραγωγή για να διατηρούν ψηλά τις τιμές και το κέρδος, δήλωσε ο Μπάιντεν.

“H Exxon κέρδισε τόσα χρήματα που έφθασαν στο Θεό και τον ξεπέρασαν αυτό το τρίμηνο”, δήλωσε αστειευόμενος ο Μπάιντεν κατηγορώντας εκ νέου τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό ότι δεν αυξάνει την παραγωγή του πετρελαίου, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει τις τιμές, με μόνο σκοπό να αυξάνει τα κέρδη του.

“Θέλω να πω κάτι για τις πετρελαϊκές εταιρίες, έχουμε 9.000 άδειες γεώτρησης. Αυτές δεν κάνουν γεωτρήσεις”, υπογράμμισε στο περιθώριο ομιλίας του για τον πληθωρισμό, που εκφώνησε από το λιμάνι του Λος ‘Αντζελες, στην Καλιφόρνια.

