Εύσημα Βεστάγκερ σε Πιερρακάκη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Το ψηφιακό μέλλον που διαμορφώνεται στον ελληνικό δημόσιο τομέα ήταν το κύριο θέμα της συζήτησης μεταξύ της αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιας για τον Ανταγωνισμό και την Ψηφιακή Πολιτική Μαργκρέτε Βεστάγκερ και του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη κατά την επίσκεψή της πρώτης στην Αθήνα.

Μάλιστα, η κα Βεστάγκερ δεν δίστασε να δείξει και τον ενθουσιασμό της για το έργο του Έλληνα υπουργού, σημειώνοντας στον λογαριασμό της στο Twitter: «Ενθαρρυνόμαστε πολύ από την εποικοδομητική δουλειά του Κυριάκου Πιερρακάκη και της ομάδας του. Η Ελλάδα προχωρά γρήγορα προς τα εμπρός – ειδικά στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών με πρόσβαση σε π.χ. είναι δυνατή η ενεργειακή υποστήριξη».

Very encouraged by the constructive work of @Pierrakakis and his team. #Greece is moving fast forward – especially in #digitalising public services making access to eg. energy support possible. pic.twitter.com/QuBe2rHB28

— Margrethe Vestager (@vestager) June 27, 2022