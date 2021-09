Έφιπποι συνοριοφύλακες κυνηγούν μετανάστες στις ΗΠΑ

Φωτογραφίες που δείχνουν έφιππους συνοριοφύλακες να κυνηγούν με κάτι που μοιάζει με λάσο παράτυπους μετανάστες κοντά στη μεθοριακή πόλη Ντελ Ρίο του Τέξας προκάλεσαν σοκ στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ, με την κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν να ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

There’s a debate about whether border patrol was using whips on asylum seekers. However you can’t debate the looks on their face — it’s hate, contempt, superiority. Seeking asylum is a human right. #Texas #Haiti #refugees #BorderCrisis https://t.co/gd7JqQEZMH

— Shireen Qudosi (@ShireenQudosi) September 21, 2021