Εφιάλτης στη Μιανμάρ: Ξεπέρασαν τους 700 οι νεκροί – Φόβοι ότι θα ξεπεράσουν τους 10.000

Τουλάχιστον 694 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1.670 έχουν τραυματιστεί από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που συγκλόνισε χθες Παρασκευή τη Μιανμάρ, μεταδίδει σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η χούντα που κυβερνά την ασιατική χώρα.

Ο αριθμός των νεκρών σημείωσε απότομη αύξηση σε σχέση με τους 144 νεκρούς που ανέφεραν νωρίτερα οι Αρχές.

Τα στοιχεία αφορούσαν μόνο την περιοχή Μανταλάι στο κέντρο της χώρας και κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

Η χούντα δήλωσε ότι 68 άνθρωποι αγνοούνται στην περιοχή Μανταλάι.

Moment of the 7.7 Magnitude powerful earthquake in Bangkok, Thailand 🇹🇭 (28.03.2025) pic.twitter.com/KOLTBVS4ES